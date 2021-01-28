السعودية اليوم / صحة ساحل حضرموت تتسلم كميات من أدوية الأنسولين الخاصة بمرضى السكر مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة



حضرموت 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت كميات من أدوية الأنسولين والخاصة بمرضى السكر كمنحة علاجية مقدمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتوزيعها على المرافق المستهدفة وبحسب الخطة المعدة مسبقا.

وبين مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي أن هذه المنحة من الأدوية العلاجية ستعمل على تغطية النقص الموجود والاحتياج لمدة تقارب ستة أشهر حسب خطط التوزيع بالمحافظة، مشيرا إلى أنه جرى تسلم 18.000 فيال أنسولين مخلوط، و300 فيال أنسولين صاف، و 3.600 فيال من الأنسولين المعكر.

وأوضح الدكتور الجمحي أن المنحة المقدمة تشمل جميع مكاتب الصحة بمديرية ساحل حضرموت بالإضافة إلى مستشفى ابن سينا العام ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، ليتم توزيعها مجانا للفئة المستهدفة من مرضى السكر.

وقدم الدكتور الجمحي شكره وتقديره لما يتم تقديمه كمنح علاجية وتجهيزات طبية من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة، مبينا أن المركز شريك مهم وفاعل في تغطية عدد من احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

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13:38ت م

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