السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للتطوع



الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للتطوع لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات.

وقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، فيما وقّعها عن الطرف الآخر رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن محمد بوهزاع، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وأوضح الدكتور عقيل الغامدي في تصريح صحفي أن الاتفاقية تتضمن تحديد الأهداف المشتركة والتنسيق بين الطرفين فيما يسهم في خدمة المجتمع ونشر الوعي العلمي والعملي والمهني، والتعاون في المجال التدريبي من خلال تبادل الخبرات واقتراح برامج تدريبية.

وأضاف الغامدي أن الجانبين اتفقا أيضا على التعاون في المجال التطوعي بحيث يستفيد المركز من الكوادر والكفاءات بالاتحاد في تفعيل برامجه التطوعية، وتعزيز الشراكة في الأنشطة والمجالات التي ينظمها كل طرف ومن ذلك المؤتمرات وورش العمل واللقاءات والمعارض وخلافه، فضلا عن استفادة المركز من قاعدة البيانات للمتطوعين التي يعمل عليها الاتحاد العربي للتطوع.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدا لرؤية المملكة 2030 التي عملت على تنمية العمل الخيري الإغاثي والإنساني وأهتمت بالعمل التطوعي وتوسيع نطاق عمله.

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13:35ت م

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