السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3966 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3966 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293.052 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 819 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 267.024 حالة.

// انتهى //

13:27ت م

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أبوظبي 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3966 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، وتعافي 3294 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293.052 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 819 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 267.024 حالة.// انتهى //13:27ت م0057

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