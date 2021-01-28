السعودية اليوم / تسجيل 1910 إصابات جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1910 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2371 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 494578 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11514 حالة وفاة.

// انتهى //

13:15ت م

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إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 539387 حالة، منها 33295 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2371 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 494578 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11514 حالة وفاة.// انتهى //13:15ت م0054

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