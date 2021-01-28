السعودية اليوم / تجارة الجوف تنفذ 306 جولات تفتيشية للتأكد من التزام منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الاحترازية



سكاكا 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف زيارات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق قامت بـ 306 جولات خلال الأسبوع الحالي.

وأكد أن فرق الفرع تتابع تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، إضافة الى توفر الكمامات والمعقمات على أرفف البيع سواء في الصيدليات أو منافذ البيع الأخرى.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال.

// أنتهى //

13:11ت م

0052



سكاكا 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف زيارات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا ".وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق قامت بـ 306 جولات خلال الأسبوع الحالي.وأكد أن فرق الفرع تتابع تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، إضافة الى توفر الكمامات والمعقمات على أرفف البيع سواء في الصيدليات أو منافذ البيع الأخرى.ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال.// أنتهى //13:11ت م0052

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