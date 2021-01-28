

بروكسل 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

بدأ وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اجتماعات تستمر على مدى يومين برئاسة وزير الداخلية البرتغالي أدواردو كبريتا الذي تولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية.

ويشارك مفوض العدل ، ديدييه رايندرز ، ومفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون ، في اللقاء الذي يجري عبر الفيديو.

ويناقش وزراء الداخلية سبل المضي قدمًا فيما يتعلق بميثاق الهجرة واللجوء ، الذي قدمته المفوضية في سبتمبر من العام الماضي.

كما يناقش الوزراء الموقف فيما يتعلق بمنطقة شنغن في سياق التدابير المتعلقة بفيروس

ويبحث الوزراء مستقبل اليوروبول ،وكالة التعاون في إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي ، بعد أن اقترحت المفوضية تعزيز تفويضها الشهر الماضي.

// انتهى //

13:08ت م

0051



بروكسل 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسبدأ وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اجتماعات تستمر على مدى يومين برئاسة وزير الداخلية البرتغالي أدواردو كبريتا الذي تولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية.ويشارك مفوض العدل ، ديدييه رايندرز ، ومفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون ، في اللقاء الذي يجري عبر الفيديو.ويناقش وزراء الداخلية سبل المضي قدمًا فيما يتعلق بميثاق الهجرة واللجوء ، الذي قدمته المفوضية في سبتمبر من العام الماضي.كما يناقش الوزراء الموقف فيما يتعلق بمنطقة شنغن في سياق التدابير المتعلقة بفيروس كورونا التي تقيد الحركة والدروس التي يمكن استخلاصها من ذلك بشأن مستقبل شنغن ،قبل العرض التقديمي من قبل لجنة إستراتيجية جديدة حول مستقبل شنغن في وقت لاحق من هذا العام.ويبحث الوزراء مستقبل اليوروبول ،وكالة التعاون في إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي ، بعد أن اقترحت المفوضية تعزيز تفويضها الشهر الماضي.// انتهى //13:08ت م0051

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء اجتماعات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.