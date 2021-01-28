شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال 150 متر رخام في صحن المطاف والمكبرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستبدال قرابة (150) متر مربع من الرخام في صحن المطاف والمكبرية.

و أوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، إن الإدارة تقوم بالإشراف على الرخام بحيث يتم تكثيف جولات الصيانة الدورية بصحن المطاف والمسعى والمكبرية، وجميع أجزاء المسجد الحرام، من خلال القيام بمتابعة الرخام و ترميمه أو جليه أو استبدال الذي لم يعد صالحا للاستخدام، وافتقد خاصية المحافظة على البرودة بنوعية جديدة وغير مستخدمة، لضمان استمرارية برودته في جميع الأوقات.

وقال السلمي تتم الصيانة على مدار الساعة من خلال أكثر من (40) موظفاً من مهندسين وفنيين .

وبين السلمي إن الرخام المستخدم نادر الوجود ويتم جلبه خصيصا للحرمين الشريفين، حيث خصصت الدولة -رعاها الله- هذا النوع من الرخام لما يمتلكه من خصائص تسهم للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وان نوع الرخام المستخدم يعمل على عكس الضوء والحرارة، وهذا النوع من الرخام نادر الوجود ويتم استيراده خصيصا للحرمين الشريفين.