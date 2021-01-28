الباحة.. توجيه بحصر مواقع ضعف الاتصالات ومتابعة منافذ الأجهزة الإلكترونية

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز باجتماع عاجل يضم كل الجهات المعنية لبحث التحديات وإيجاد الحلول ميدانيًا، فيما يتعلق بمراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية، وحصر مواقع ضعف الاتصالات، وذلك تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني

وذكرت إمارة الباحة- عبر تويتر- أن أمير المنطقة وجّه بتفعيل دور رجال الأعمال في استمرار المبادرات الموجهة للطلاب والطالبات.

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