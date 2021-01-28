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المساعدة المقطوعة.. «الموارد البشرية»: لا وقت محددًا للصرف

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت أنه لابد من انتظار الصرف آلي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «المساعدة المقطوعة من سنين موقفه، متى يتم صرفها؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لابد من الانتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».

وأضاف: «يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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