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بالفيديو.. قائد مركبة يحاول إيقاف مواطنة بـ«القوة».. والمرور يتدخل

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الرياض - محمد عبدالله - الواقعة حدثت بين كوبري الصالة الملكية والجوهرة

نجح المرور السعودي، في القبض على قائد مركبة بعد ارتكابه مخالفة سير، وذلك بعد مناشدة إحدى المواطنات قائلة: «مضايقتي من كوبري الصالة الملكية إلى كوبري الجوهرة وحاول إيقافي بالقوة الجبرية».

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر» مع الشكوى المقدمة قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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