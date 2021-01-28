بالفيديو.. قائد مركبة يحاول إيقاف مواطنة بـ«القوة».. والمرور يتدخل

نجح المرور السعودي، في القبض على قائد مركبة بعد ارتكابه مخالفة سير، وذلك بعد مناشدة إحدى المواطنات قائلة: «مضايقتي من كوبري الصالة الملكية إلى كوبري الجوهرة وحاول إيقافي بالقوة الجبرية».

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر» مع الشكوى المقدمة قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

@eMoroor مضايقتي من كبري الصاله الملكيه الى كبري الجوهره ومحاولة ايقافي بالقوه الجبريه pic.twitter.com/Kt5Yvc6KO6 — ≈ bo ŷσυșǝғ ˛♡ (@azoza_5) January 27, 2021

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