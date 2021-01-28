

سكاكا 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

سجل التطوع الصحي بالجوف خلال العام الماضي 2020 م ، 21013 ساعة تطوعية , تحت شعار "صحة الجوف .. عطاءات تستمر", شارك فيها 567 متطوعاً في مختلف المبادرات.

وبلغ عدد المسجلين في منصة التطوع الصحي 1179متطوعا, فيما بلغ عدد المستفيدين من الفرص التطوعية 558993 مستفيداً .

وبينت " صحة الجوف " أن عدد الساعات التطوعية للخدمة العلاجية بلغت 5747 ساعة, و5984 ساعة في مجالات الصحة العامة 9282 ساعة بمسار الخدمات المساندة .

وأشارت إلى تنفيذ 43 مبادرة تطوعية منها 10 فرص في مجال الخدمة العلاجية و 15 فرصة في الصحة العامة ، وفي مجال الخدمات المساندة بلغت 18 فرصة .

// انتهى //

12:56ت م

0048





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 21 ألف ساعة تطوعية بالجوف العام الماضي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.