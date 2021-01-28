السعودية اليوم / اعتماد برنامج تمريض العناية المركزة في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

اعتمدت الهيئة

وتشمل البرامج المعتمدة: طب الباطنة ، طب الجراحة العامة، طب جراحة العظام، جراحة الوجه والفكين، أمراض الدم، الجهاز التنفسي، دبلوم طوارئ تمريض، الأشعة التشخيصية، أمراض الكلى لدى الكبار، جراحة المخ والأعصاب، الصيدلة السريرية، تقويم الأسنان، طب الأعصاب، جراحة المسالك البولية، علاج عصب وجذور الأسنان، زمالة السكري، طب أسنان أطفال، تقنية الأشعة، العناية المركزة، زمالة العناية المركزة، الغدد الصماء، وطب أسنان الأسرة، إضافةً إلى دبلوم عناية مركزة تمريض.

يُذكر أن قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد العام يعمل على الإشراف والتنسيق لهذه البرامج، إضافة إلى تدريب طلاب الامتياز في العديد من التخصصات، حيث تم تدريب 3544 متدرباً خلال 2020م، في تخصصات طبية مختلفة داخل أروقة المستشفى.

// انتهى //

12:04ت م

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المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج تمريض العناية المركزة في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، كبرنامج تدريبي لينضم إلى 22 برنامجاً تدريبياً معتمداً في المستشفى، ستُسهم - بإذن الله - في تجويد ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.وتشمل البرامج المعتمدة: طب الباطنة ، طب الجراحة العامة، طب جراحة العظام، جراحة الوجه والفكين، أمراض الدم، الجهاز التنفسي، دبلوم طوارئ تمريض، الأشعة التشخيصية، أمراض الكلى لدى الكبار، جراحة المخ والأعصاب، الصيدلة السريرية، تقويم الأسنان، طب الأعصاب، جراحة المسالك البولية، علاج عصب وجذور الأسنان، زمالة السكري، طب أسنان أطفال، تقنية الأشعة، العناية المركزة، زمالة العناية المركزة، الغدد الصماء، وطب أسنان الأسرة، إضافةً إلى دبلوم عناية مركزة تمريض.يُذكر أن قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد العام يعمل على الإشراف والتنسيق لهذه البرامج، إضافة إلى تدريب طلاب الامتياز في العديد من التخصصات، حيث تم تدريب 3544 متدرباً خلال 2020م، في تخصصات طبية مختلفة داخل أروقة المستشفى.// انتهى //12:04ت م0040

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