السعودية اليوم / أكثر من 2700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات



القريات 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

قدمت عيادات "تطمن " في القريات عبر عيادتين خدماتها لـ 2784 مستفيداً.

وخصصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

12:03ت م

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القريات 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن " في القريات عبر عيادتين خدماتها لـ 2784 مستفيداً.وخصصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:03ت م0039

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