

موسكو 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 19138 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.793.810 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 71.651 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.229.258 حالة .

// انتهى //

11:29ت م

0032



موسكو 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 19138 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و575 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.793.810 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 71.651 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.229.258 حالة .// انتهى //11:29ت م0032

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 575 وفاة و19138 إصابة جديدة بكورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.