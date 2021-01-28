

جدة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

تطلق الجمعية

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم استشارية أمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس ، أن الحملة التوعوية تشتمل على إقامة ماراثون يحمل شعار "معا لحياة مليئة بالصحة والنشاط" في تمام الساعة الـ 4 عصراً ، وأيضاً لقاءات افتراضية على إنستجرام الجمعية من بداية شهر فبراير حتى الـ 9 من ذات الشهر في تمام الساعة الثامنة مساءً يشارك فيها نخبة من استشاريي الروماتيزم والجلدية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف لنشر الوعي عن أهمية التشخيص والعلاج المبكر للأمراض المناعية ومن اشهرها الذئبة الحمراء.

// انتهى //

11:23ت م

0030



جدة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واستطلق الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم السبت المقبل ، حملة توعوية عن مرض الفراشة الحمامية "الذئبة الحمراء" ، وذلك على الواجهة البحرية بمحافظة جدة .وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم استشارية أمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس ، أن الحملة التوعوية تشتمل على إقامة ماراثون يحمل شعار "معا لحياة مليئة بالصحة والنشاط" في تمام الساعة الـ 4 عصراً ، وأيضاً لقاءات افتراضية على إنستجرام الجمعية من بداية شهر فبراير حتى الـ 9 من ذات الشهر في تمام الساعة الثامنة مساءً يشارك فيها نخبة من استشاريي الروماتيزم والجلدية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف لنشر الوعي عن أهمية التشخيص والعلاج المبكر للأمراض المناعية ومن اشهرها الذئبة الحمراء.// انتهى //11:23ت م0030

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تطلق ماراثون فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.