

جيزان 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

قدمت عيادات الأسنان في مستشفيات جازان ومراكز الرعاية الأولية ومركز طب الأسنان بالمنطقة خدماتها لـ 152969 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة جازان" أن إجمالي عدد عيادات الأسنان في المستشفيات بلغ 37 عيادة منها 17 عيادة تعمل بنظام الرعاية الممتدة، كما يبلغ عدد العيادات في المراكز الصحية 93 عيادة منها 27 عيادة تعمل بنظام الرعاية الممتدة، بالإضافة إلى 13 عيادة في مركز طب الأسنان.

وبينت أن الخدمات التي تقدمها عيادات الأسنان تشمل: علاج عصب الأسنان، وعمل الحشوات التجميلية، والاستعاضة السنية، وتقويم الأسنان، وجراحة الوجه والفكين وعلاج أسنان الأطفال وجراحة اللثة.

// انتهى //

11:22ت م

0029





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.