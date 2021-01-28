السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يوجّه بمراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية للطلاب والطالبات بالمنطقة



الباحة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، جميع الجهات المعنية بالعمل على مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية في مدينة الباحة والمحافظات، وذلك تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى رصد أسعار الأجهزة الذكية والحاسب الآلي، إضافة إلى مراقبة تطبيق التوطين، وضبط حالات التستر، والحرص على نظامية هذه الأنشطة.

ونوه وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري بأن الجهات ذات العلاقة, عقدت اجتماعاً لمناقشة جميع المعوقات التي يواجهها الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية، مع الحرص على استمرار تفعيل المشاركات المجتمعية ودور رجال الأعمال في دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر متدنّية الدخل، وتقديم حصر شامل لهذه الأسر من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد بأن توجيه سمو أمير الباحة يأتي من مبدأ الحرص على جميع الطلاب والطالبات وضمان استمرار العملية التعليمية وتهيئة كل الإمكانيات لخدمة الطلاب والطالبات، وذلك امتداداً للأعمال التي أطلقها سموه بداية العام الدراسي من خلال حملات "تمكين" و "معين" التي تستهدف الطلاب والطالبات وتوفير مستلزماتهم الدراسية والتقنية، مع توجيهه لمزودي خدمات الاتصالات بالمنطقة بتوفير خدمات الإنترنت وضمان وصولها إلى الجميع في جميع المحافظات والمراكز، إضافة إلى سرعة البدء في تنفيذ الجولات الميدانية لمتابعة منافذ البيع، والتأكد من توفر الأجهزة ومناسبة الأسعار ونظامية الأنشطة والرفع عاجلاً بما يتم اتخاذه حيال هذه الجولات الميدانية وما يتم ضبطه من مخالفات .

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10:33ت م

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