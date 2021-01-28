

الطائف 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات الجموم ، والخرمة، والطائف ، والعاصمة المقدسة، والمويه ، وبحره ، وتربة ، ورنية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة مساء .

// انتهى //

10:28ت م

0020





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.