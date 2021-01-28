السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقي مدير جوازات منطقة المدينة المنورة



ينبع 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه في المحافظة أمس, مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن خالد العتيبي، بحضور مدير جوازات ينبع العميد لافي بن سمران الرفاعي.

وفي بداية اللقاء هنّأ المحافظ العميد العتيبي بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات منطقة المدينة المنورة مشيداً بالجهود التي يبذلها منسوبو الجوازات للمستفيدين من خدماتها, تلى ذلك مناقشة ما يتعلق بأعمال جوازات المحافظة وفروعها.

بدوره أعرب العميد العتيبي عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال ودعمه لجوازات المحافظة وفروعها.

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10:28ت م

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