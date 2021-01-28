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السعودية | أكثر من 28 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” في حفر الباطن

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:31 صباحًا, 28 يناير 2021 م

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قدّمت عيادات “تطمن” في حفر الباطن خدماتها لـ 28904 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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