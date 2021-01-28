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29 ألف مستفيد من "تطمن" في حفر الباطن

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الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن خدماتها لـ 28904 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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