ضبط مواطن خالف نظام الصيد البحري في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- جدة

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ضبط حرس الحدود في مركز درة العروس بمحافظة جدة، مواطناً خالف أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

حرس الحدود يتدخل:

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن موظفي الثروة السمكية باشروا بلاغًا ورد من مركز حرس الحدود بدرة العروس بمحافظة جدة بوجود مواطن بحوزته بندقية صيد بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، وتمت مصادرتها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف.

جولات رقابية مكثفة:

وأكد المهندس الغامدي استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وانه سيتم إتلاف بندقية الصيد المخالفة، حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.



