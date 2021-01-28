النفط يستقر اليوم وبرنت ينخفض 10 سنتات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

العناوين الفرعية

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس حالة من الاستقرار، رغم تراجع حاد لمخزونات الخام الأمريكية، حيث نالت المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا المستجد من الإقبال على الشراء.

برنت ينخفض 10 سنتات:

وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.85 دولار للبرميل، مرتفعا 24 سنتًا، في حين انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 10 سنتات لتغلق على 55.81 دولار للبرميل.

النفط الأمريكي:

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية نحو عشرة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ مارس؛ ما فاجئ السوق، التي كانت تتوقع زيادة متواضعة في المخزون.

