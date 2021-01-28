الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير إلكترونيًا

متابعات الخليج 365 - واس

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تبدأ جامعة نجران الأحد القادم استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير الأكاديمية المجانية للعام الجامعي 1442 / 1443هـ، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري.

البرامج المتاحة:

وأوضحت الجامعة أن القبول متاح في برامج الرياضيات للطالبات، وفيزياء المواد المتقدمة للطلاب، وعلم اللغة التطبيقي للطالبات، ومسار صعوبات التعلم للطلاب والطالبات، والمناهج وطرق التدريس للطلاب والطالبات، وأصول الفقه للطلاب، والحديث وعلومه، والفقه للطلاب والطالبات.

رابط التسجيل:

ودعت الراغبين إلى الاطلاع على الشروط بموقع عمادة الدراسات العليا فيما التسجيل عبر الرابط هنا.

