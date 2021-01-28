الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية 221.76 ريال لعيار 24، فيما سجلت سعر المعدن الأصفر عيار 22 مبلغ 203.28 ريال.

أسعار الذهب اليوم:

أما سعر الذهب عيار 21 فسجل 194.04 ريال، كما سجلت أسعار عيار 18 مبلغ 166.32 ريال، وبالنسبة إلى الذهب عيار 14 فسجل 129.36 ريال.

الجنيه الذهب اليوم:

في سياق متصل، سجل سعر الذهب عيار 12 مبلغ 110.88 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب مبلغ 6,897 ريالاً، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم في السعودية مبلغ 1,552 ريالاً.

الذهب عالميًا:

وكان العام الماضي أول عام يقل فيه الطلب عن 4 آلاف طن منذ عام 2009، وذلك وفقًا لأحدث تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الطلب على الذهب.

وانخفض الطلب العالمي على الذهب في الربع الرابع من العام بنسبة 28% على أساس سنوي، ليبلغ 783.4 طناً، مما يجعله الربع الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية التي شهدناها في الربع الثاني من عام 2008.

وارتفع سعر الذهب بالدولار الأميركي بنسبة 25% في عام 2020 مدعومًا بطلب المستثمرين، فبعد تسجيل أعلى مستوى قياسي في أغسطس على مستوى معظم العملات، انخفض مؤشر أسعار الذهب لرابطة سوق السبائك بلندن ليبلغ 1,762.55 دولارًا أميركيًا للأوقية في نهاية نوفمبر، قبل أن يتعافى ليغلق العام عند 1,887.6 دولارًا أميركيًا للأوقية.

ونما الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 10% في الربع الرابع من العام، حيث أضاف الانتعاش الذي شهده الطلب في الصين والهند في النصف الثاني من عام 2020 إلى قوته المستمرة في الأسواق الغربية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب السنوي ليبلغ 896.1 طنًا (بزيادة بلغت 3%).

