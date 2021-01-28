شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلمة تبادر بحصص إضافية عن عملها الرسمي لتحسين مستوى الطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في مبادرة مثيرة للإهتمام ، قررت معلمة بتعليم الرياض تقديم حصص إضافية للطالبات عن بعد بجانب الحصص الأساسية .

وأكدت المعلمة المتفانية هند الحذني التي تدرس مهارات البحث ومصادر المعلومات عبر قناة "عين " الرسمية التعليمية ، أنها تهدف إلى مساعدة الطالبات على تعويض أي فاقد تعليمي وتجاوز أي صعوبات والوصول بهن إلى مرحلة الإبداع العلمي والتفوق الدراسي .

وأضاف المعلمة أن الحصص الإضافية بمثابة الساعات المكتبية ، التي كانت تحضرها بعض الطالبات إلى مكتب المعلمة لسؤالها حول أي مستجدات في المقرر أو مناقشتها في أي صعوبات ، كما تساهم في سد الثغرات الدراسية ، وتساعد على زيادة البحث والتفكير .