شكرا لمتابعة خبر عن شكاوى من شركة مقاولات شهيرة لا تطبق برنامج حماية الأجور والوزارة تتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تصاعدت شكاوى موظفي شركة مقاولات كبرى في المملكة لعدم تطبيقها نظام حماية الأجور الذي تشدد عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

وأكد الموظفون في استغاثة لوزارة الموارد البشرية أنهم ينتظرون بالشهور لدفع أجورهم دون مراعاة لحقوقهم الوظيفية أو متطلباتهم المعيشية .

من جانبها ، تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع الشكاوى ، وأكدت أن تأخير الأجور يعد مخالفة للنظام ، مطالبة برفع شكاوى المتضررين عبر تطبيق معاً للرصد الذي دشنته لرصد المخالفات ، وذلك عبر الابستور : هنا

أو الاندرويد : هنا

وأكدت الوزارة أنه سيتم متابعة البلاغ وإلزام الشركة بدفع الأجور المتأخرة حيث يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت وفقاً لبرنامج حماية الأجور .