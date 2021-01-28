وزير الاتصالات: المملكة السابعة عالميا في جودة وسرعة ” الإنترنت “

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أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن المملكة حققت المرتبة السابعة عالمياً من ناحية جودة وسرعة ” الإنترنت “، وجودة تغطية الجيل الخامس 5G.

وأوضح السواحة أن مشروع ” ذا لاين ” في نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيتجاوز 150 عاماً من الثورة الصناعية من أجل الأفراد.

وقال عبد الله السواحة خلال مشاركته في جلسة ” فك الشفرة: ” إن الانتقال الآن ليس فقط لنكون رواد الطاقة الحرارية في العالم، ولكن في الطاقة المتجددة والمستدامة أيضاً “.

وأعلن عن استثمارات تقدر بقيمة 5 مليارات دولار في الهيدروجين، مضيفا: ” ذلك ليس جديداً، ولكن مركز التنافسية الرقمية الأول رتب المملكة في المرتبة الأولى “.

Source slaati

