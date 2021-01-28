“الهلال الأحمر” بالحدود الشمالية يكرم ممرضة لقيامها بتوليد جارتها في المنزل

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كرّم الهلال الأحمر بالحدود الشمالية الممرضة عبير حجي العنزي؛ إثر نجاحها في إجراء عملية ولادة ناجحة لجارتها في المنزل، بمساعدة فرقة من الهلال الأحمر.
وكانت جارة الممرضة قد استنجدت بها بإرسال طفلتها لها، واتجهت الممرضة العنزي إلى منزل المواطنة وباشرت على الفور عملية الولادة للحفاظ على حياة جارتها وحياة جنينها، حيث لم يكن الموقف يسمح بنقلها إلى المستشفى.
وتمكنت العنزي من خلال خبرتها بإجراء العملية بنجاح، قبل أن تحضر الفرق الإسعافية من الهلال الأحمر، لمساعدتها بأدوات الولادة وقص الحبل السري، ونقل جارتها إلى المستشفى.
Source akhbaar24.argaam
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