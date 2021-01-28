“الحصيني”: حالة مطرية متوقعة حتى السبت المقبل.. وانخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء غد

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قال الباحث والمختص في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن حالة ممطرة بدأت مساء أمس (الأربعاء) ويتوقع أن تستمر حتى يوم السبت المقبل، على أجزاء من مناطق الرياض وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل.

وأوضح خلال مداخلة لـ “إذاعة الرياض”، أن الأمطار هطلت نتيجة منخفض قطبي تكوّن شرق البحر المتوسط وعبر بلاد الشام ولبنان ووصل إلى المملكة، مبيناً أن ذروة الحالة المطرية ستكون في مكة المكرمة.

وأضاف أنه يتوقع أن تنشط كذلك رياح سطحية قد تكون مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة كلما اتجهنا غرباً، وتشمل كذلك حفر الباطن والحدود السعودية مع العراق والكويت.

وبين أنه يتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة قد تصل إلى 5 درجات مئوية بدءاً من مساء الجمعة على المناطق الشمالية، ثم تبدأ بالانخفاض يوم السبت على المناطق الوسطى.

Source akhbaar24.argaam

