كاتب يقترح إزالة السيف من العلم السعودي.. وهذه تعليقات المغردين

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اقترح الكاتب والمؤلف فهد الأحمدي إزالة السيف من العلم السعودي، مؤكداً أنه غير مناسب للعصر الحالي، ولنفي ادعاءات العنف والقتل عن الدين الحنيف.

وأشار في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أن وجود السيف في العلم لا يتواءم مع الآية الكريمة: “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ”.

وأوضح أن العلم السعودي سبق أن تغير 6 مرات، وفي مرتين منها لم يكن يتضمن سيفا.

وعارض الكثير من المعلقين على التغريدة اقتراح الأحمدي، فيما اتفق بعضهم مع وجهة نظره.

وكان من أبرز المعارضين له، المستشار الأمني السابق الدكتور سعود المصيبيح، حيث قال في رده عليه: “ممكن السيف لإقامة العدل والحدود والضرب على المفسدين والمجرمين وهو أيضا يمثل مظهر رجولي في اللبس والعرضة”.

فيما كان من أبرز المؤيدين له أستاذ جغرافية النقل في جامعة الملك سعود الدكتور سعد الحسين، حيث رد عليه بقوله: “اتفق معك.. ربما لو استبدل السيف بالنخلة فقد يكون أجمل، فالنخلة رمز الجزيرة العربية فهي تعني الخير والأمن والاستقرار”.

Source akhbaar24.argaam

