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وافقت الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. وأوضحت، أمس (الأربعاء)، أن نوع التركز سيكون اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليه. وكان البنك الأهلي قد أعلن في أكتوبر من العام الماضي أنه في حال الموافقة على الدمج ستنقضي وستُلغى جميع أسهم سامبا، وسيقوم بإصدار أسهم جديدة لمساهميها. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. اندماج مجموعة سامبا مع البنك الأهلي.. وهذا ما سيحدث لأسهم “سامبا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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