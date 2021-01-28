الحياة الفطرية: قرار منع الصيد يشمل شبك وطرح الصقور

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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية توضيحًا بشأن ورود بعض الاستفسارات حول منع الصيد خلال الفترة الحالية، والموضح في بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي نشر بتاريخ 9/ 6/ 1442هـ، والذي أشار إلى منع الصيد بكافة أشكاله.

منع صيد شبك وطرح الصقور:

وأوضح المركز، في بيان عبر تويتر، مساء الثلاثاء، أن هذا المنع يشمل كافة أشكال الصيد بما في ذلك صيد (شبك أو طرح) الصقور بكافة أنواعها في جميع مناطق المملكة بلا استثناء، ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1442هـ، والعمل جارٍ حاليًّا لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة. Source almowaten





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