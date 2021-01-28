تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين في برامج التشغيل بالمستشفيات على المتدربين الملتحقين بالبرنامج

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أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، عددا من القرارات شملت المجال الصحي، والسلامة المهنية، إضافة إلى إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية.

وقرر المجلس تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى (برنامج تدريب الممارسين الصحيين)، وإضافة فئة الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.

كما قرر تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097 / م ب) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.

ووافق المجلس على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وقرر إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

Source akhbaar24.argaam

