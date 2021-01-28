حساب المواطن: الزوج السابق لا يستفيد من دعم مطلقته

أوضح برنامج حساب المواطن أن الزوج السابق لا يستفيد من دعم مطلقته؛ حيث تصبح المرأة المطلقة تابعًا غير مؤهل في حسابه، وذلك بمجرد قيام المرأة بتحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى (مطلقة).

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى (مطلقة)، ستصبح حالة الأهلية تابعًا (غير مؤهل) لدى رب الأسرة، ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم لديه».

من جهة أخرى، جدد حساب المواطن التذكير بأنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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