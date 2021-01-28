بالصور.. نائب أمير المدينة المنورة يفتتح مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية

افتتح الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار بالمدينة المنورة، ومنصتها الرقمية ومشروع أسطول الـنـقـل الميّسر.

كما دَشّـن برامج التمكين التي تُنفذها الجمعية لدعم المستفيدين من خدماتها نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وعقب الافتتاح تجوَّل نائب أمير منطقة المدينة المنورة بمعرض الجمعية، الذي يضم أعمال المستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، مطلعًا على ورشة الصيانة المتخصصة في صيانة كلّ ما يتعلق بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من كراسي وأجهزة.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالمحسن القشعمي، أنَّ المقر الجديد جرى تهيئته لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، متضمنًا قاعة مجهزة ومهيأة لتدريب المعاقين علميًا وحرفيًا وفنيًا وتقنيًا.

كما يتضمن تجهيز ورشة متكاملة لتقديم الصيانة المجانية لكراسي المعاقين وتوفير مختلف قطع الغيار والبطاريات وجميع المستلزمات، إلى جانب ورشة متنقلة لذات الغرض لخدمة المستفيدين بالقرى والهجر، وأسطول خاص من السيارات المجهزة لخدمة المعاقين.