«التأمينات» للمتقاعدين المدنيين والعسكريين: يمكنكم الاشتراك

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعدين المدنيين أو العسكريين، الاشتراك في نظام التأمينات، وذكرت التأمينات أن «المستفيد من نظام التقاعد المدني أو العسكري أو المتقاعد، يمكنه الاشتراك في نظام التأمينات».

جاء ذلك؛ ردًا على استفساره مواطن قال فيه إنه متقاعد عسكري ولديه راتب تقاعد، ويرغب في العمل في شركة خاضعة للتأمينات، فهل يمكنه التسجيل في التأمينات؟

من جهة أخرى، ذكرت التأمينات أن استبعاد المشترك يتم عن طريق جهة عمله، فور تركه العمل، وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل.

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