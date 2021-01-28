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مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.. «الجوازات»: تبدأ بأول استخدام

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت موقف المحدَّدة بالأشهر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «سائقنا بكرة عنده رحلة خارجية والتأشيرة موجودة من أيام الحظر وتوقف الرحلات لكن لمن أدخل بسويها له ما أحصلها موجودة هل هي انتهت؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة- تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج- تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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