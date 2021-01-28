اليوم أول أيام نجم «البلدة».. و«الحصينى»: الطالع الخامس للشتاء

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو أول أيام النجم الثاني من نجوم الشبط، هو (البلدة) شباط ثانٍ، وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة، تمثل الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يومًا.

وتابع الحصيني قائلًا: إن «أوله محرق وآخره مورِق، وفيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل».

وأشار الحصيني إلى استمرار زيادة النهار ونقصان الليل، مضيفًا أن الأيام الثلاثة الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار، ويشتد فيها البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبيرية أو قطبية، ويبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

وأضاف الحصين إن العامة تقول «إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة, وأكلت القشدة وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده (كناية عن البرد)».

وأوضح الحصيني أنه يوافق دخول نجم «البلدة» حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، تمتد إلى نواحي من الوسطى والشرقية بشكلٍ أقل.

ومتوقع أن تعقب الحالة الممطرة موجة برد متوسطة القوة، بداية من غدٍ الجمعة على الشمالية، ثم الوسطى يوم السبت المقبل، ومكة والمدينة بشكل أقل، أما باقي المناطق فهي حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.

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