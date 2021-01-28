فيديو.. مراوغة بين شاحنتين على طريق مزدحم..  والمرور يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر..
تفاعل حساب المرور السعودي مع شكوى أحد المغردين، إذ نشر مقطع فيديو لشاحنتين تسابق بعضهما البعض على طريق سريع ومزدحم، حيث عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر.
وقال عبر موقع –تويتر- ردًّا على مقطع فيديو : "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائقي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".
تلاعب وعملية حد لبعضهم ومراوغة اكثر من مره كادو يتسببون بحادث pic.twitter.com/oj2FCFV9Nv— محمد (@vc56GSSrGyQd0vu) January 27, 2021