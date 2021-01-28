الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

أتربة وأمطار رعدية على المدينة المنورة لأكثر من 12 ساعة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أتربة مثارة وأمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

الحالة حتى الحادية عشرة مساء:

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص ووادي الفرع، فيما تستمر الحالة حتى الساعة الـ 11مساء.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة وكذلك مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد رياحًا سطحية نشطة على مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

