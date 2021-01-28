حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 39

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أعلن حساب متابعات الخليج 365 عن صدور نتائج الأهلية للدورة 39 (شهر فبراير 2021).

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه يمكن التحقق من الأهلية والدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365 :

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.