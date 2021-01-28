تفاصيل تعدي عباس أبو الحسن على طبيب الأسنان المتحرش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

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كشف الدكتور حسن أبوالعينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، مساء أمس الأربعاء، تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

عباس أبو الحسن والطبيب المتحرش:

قال المحامي في تصريحات إعلامية لقناة المحور المصرية، إن الواقعة تعود لنحو 26 عامًا ماضية، مضيفًا: ” موكلي راجل خد حقه بإيده ومشي، وبعدها بـ10 سنين تقابلا مرة أخرى وتعدى الطبيب على موكلي عباس أبو الحسن مرة أخرى، ثم للمرة الثالثة كان الأستاذ عباس في الأسانسير ودخل عليه هذا الطبيب وحاول للمرة الثالثة أن يتحرش به”.

وتابع: “في المرة الثالثة الأستاذ عباس تعدى عليه وبعد ما انصرف بدأ يكشف تفاصيل الواقعة على موقع (فيسبوك)، وانضم له الفنان تميم يونس، وغيرهما كثير جدًا، واتخذوا الإجراءات القانونية، وتقدمنا للنيابة، وقدّمنا فيديوهات مصورة، ومعرفش إزاي مكنش في رجل يبلغ عن الطبيب ده من 30 سنة”.

استكمل: “أنا وكيل عن 4 ضحايا لهذا الطبيب، ومفيش فيهم مشاهير غير عباس أبو الحسن والفنان تميم، ولكنّ الآخرين عانوا كمان من ابتزاز هذا الشخص، صوّر واحد فيهم وكان بيهدده، والبلاغ تم تقديمه من شهر سبتمبر، وتم القبض على الطبيب المتهم بالتحرش منذ يومين، وقعدنا 18 ساعة ندلي بأقوالنا في النيابة”.

حبس الطبيب:

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، يوم أمس الأربعاء، بحبس طبيب أسنان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ التحرش بالرجال، بعد اتهامه من قبل فنانين بالتحرش بهما، خلال علاجهما داخل عيادته.



