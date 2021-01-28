تجاوبًا مع “المواطن”.. بلدية صامطة: جاري سفلتة شارع الصديق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”.. بلدية صامطة: جاري سفلتة شارع الصديق

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت بلدية محافظة صامطة مع تقرير نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان “حفريات شارع الصديق بـ صامطة تهدد المارة وتتربص بالمركبات“، والذي رصد شكاوى الأهالي من الحفريات بشارع الصديق؛ مما تسبب في تضرر مركباتهم.

وأعلنت بلدية صامطة في ردها على صحيفة “متابعات الخليج 365” أنه جاري سفلتة الطريق المذكور ومعالجة كافة الحفريات.

ووثقت البلدية من خلال مجموعة من الصور عمليات سفلتة وتمهيد شارع الصديق.

وكان عدد من مرتادي طريق أبو بكر الصديق بمحافظة صامطة بجازان قد أبدوا تذمرهم واستياءهم من كثرة الحفريات بالشارع المؤدي إلى الشارع الدولي غربًا؛ ما أدى إلى تضرر مركباتهم.



