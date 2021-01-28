إنستغرام يعلن عن ميزات جديدة هذه أبرزها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلن القائمون على تطبيق إنستغرام أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ستوفر للمستخدمين خدمات إضافية وتجعل منه أكثر عملية وفائدة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مطوري التطبيق يعملون حاليًا على برمجة ميزة جديدة ستضيف لوحة تحكم احترافية لصناع المحتوى وأصحاب الحسابات التجارية وحسابات الشركات على التطبيق.

لوحة تحكم:

وستجمع اللوحة الجديدة التي سيستفيد منها أصحاب الحسابات المذكورة جميع الأدوات التي يوفرها إنستغرام لإدارة الحسابات للأغراض التجارية، كما ستظهر لصاحب الحساب اختصارات الشركات المرتبطة بعلامته التجارية أو شركته، ومن خلالها سيتمكن صاحب الحساب أيضا من تتبع الإعلانات التجارية وتقييم مدى التفاعل مع حسابه الإلكتروني.

ميزة أخرى على إنستغرام:

كما يعمل مطورو التطبيق على ميزة جديدة أخرى قد تضاف إلى التطبيق لتساعد المستخدمين على الإعلان عن حدث أو نشاط اجتماعي معين، وعبر هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم دعوة 20 شخصًا من أصدقائه على التطبيق للمشاركة بالحدث أو الفعالية.



