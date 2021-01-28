خريطة توزيع سلالات كورونا المتحور في العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 دولة في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 19 يناير.

كورونا الجنوب أفريقي والبرازيلي:

ويواصل المتحور الجنوب أفريقي الأسرع انتقالا تفشيه وبات منتشرا في 31 بلداً ومنطقة بزيادة ثماني دول، وفق ما أفادت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي.

أما المتحور البرازيلي للفيروس فرصد في ست دول جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول.

وتجري دراسات في كل أنحاء العالم لتحديد أسباب كون المتحور البريطاني أشد عدوى. لكن غموضًا لا يزال يلف مدى خطورته.

البريطاني الأكثر فتكًا:

وفي 22 يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المتحور البريطاني يبدو أنه أكثر فتكاً.

لكن علماء لاحظوا محدودية المعطيات التي تفيد أنه أكثر فتكًا بنسبة تراوح بين ثلاثين وأربعين في المئة من الفيروس الأصيل.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية متريثة على هذا الصعيد.

وأفادت المنظمة أن هذه “النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى”.

