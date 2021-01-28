شكرا لمتابعة خبر عن رد ناري من الأمير سطام على اقتراح إزالة السيف من علم المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر الأمير سطام بن خالد آل سعود، ما اقترحه الكاتب فهد الأحمدي، بشأن إزالة السيف من العلم السعودي.

وقال الأمير سطام ردًا على اعتبار الأحمدي أن السيف دليلا على العنف: " السيف هو رمز للقوة والعدل، وجزء أصيل في تاريخنا " .

وتابع الأمير سطام: " لا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة، والعزة، والكرامة، وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف؟ ".

وأضاف: " على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي ".