شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..عمال يجمعون قطط الشوارع للتخلص منهم في الرياض والأمانة تعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر عمال تابعين لأمانة منطقة الرياض، يجمعون القطط من الشوارع والأحياء في صناديق.

ومن جانبها أصدرت الأمانة بيانًا، قالت فيه إن جمع القطط يتم وفق بروتوكول الوقاية الصحية المعتمدة، وبناء على كثافة انتشارها في بعض الأحياء.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات والتعامل مع القطط وفق محددات تزايد أعدادها، للحد من انتشارها، وحماية الصحة العامة.

وشددت أمانة الرياض، أنه تم الأخذ في الأعتبار مراعاة ما حث عليه ديننا الحنيف من الرفق بالحيوان.