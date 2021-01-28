آبل ستنقل إنتاج حواسب الآيباد اللوحية إلى فيتنام بدلاً من الصين

︎ :

.



كشف تقرير جديد عن خطة شركة آبل لبدء تصنيع حواسب الآيباد اللوحية في فيتنام بدءاً من منتصف العام الجاري وهي المرة الأولى التي تصنع فيها كمية كبيرة من الآيباد خارج الصين.

يبدو أن خطط آبل لخفض اعتمادها على الصين هذا العام ستتقدم خطوة أكثر، حيث أنها أيضاً تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية من الآيفون الذي يتم تصنيعه في الهند، حيث أنها بدأت بتصنيع جزء من كميات آيفون 11 في البلاد العام الماضي، وستبدأ قريباً بتصنيع آيفون 12 كذلك.

بالرغم من الآمال والطموحات التي تنعقد على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بتخفيف التوتر الأمريكي الصيني، إلا أن آبل مستمرة بخطتها التنويعية لزيادة الدول المنتجة كفيتنام والهند بدلاً من التركيز على الصين كمصنع وحيد.

ساعد هذا التوجه من آبل زيادة تكاليف العمالة الصينية مقارنة بالسنوات الماضية، حتى أن آبل وشركات تقنية أخرى بدأت بالبحث عن دول تصنيع جديدة.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن نقل جزء من الكميات المنتجة من سماعات آبل اللاسلكية AirPods Pro إلى فيتنام، كذلك هناك خطط لتوسع إنتاج المساعد الصوتي المنزلي HomePod mini وبعض حواسب ماك بوك كلها في فيتنام، وبعض إنتاج ماك ميني إلى ماليزيا.

بالمجمل تسعى شركة آبل لنقل ما بين 15-30 بالمئة من الكميات المصنعة من مختلف أجهزتها الذكية إلى خارج الصين.

Source tech-wd

