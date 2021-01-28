إنتل تطلق بطاقتها الرسومية “Iris Xe” المخصصة للحواسيب المكتبية

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أعلنت شركة إنتل رسميًا عن إطلاق أولى بطاقاتها الرسومية المنفصلة “Iris Xe” المخصصة لأجهزة الحواسيب المكتبية والتي ستأتي منصبة مسبقًا على الأجهزة الموجهة للمستهلكين.

حيث قالت الشركة في مدونتها الرسمية أن البطاقة الجديدة_ التي تحمل الاسم الرمزي DG1_ جاءت بالتعاون مع إثنين من شراكات النظام البيئي للقطاع؛ إحداهما شركة أسوس؛ موضحة أن الرقاقة مخصصة لتستهدف المستخدم العادي والأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وكانت إنتل قد استغرضت بطاقات Iris Xe الرسومية لأول مرة في معرض إلكترونيات المستهلك CES2020 بعد وقت طويل من انتظار دخولها هذا السوق؛ حيث تم خلال الحدث تقديم تجربة حية لقدرات المعالج الرسومية عبر لعبة Destiny 2.

فيما جاءت أول الحواسيب المحمولة مع بطاقات Iris Xe Max أكتوبر الماضي في أجهزة من آيسر وأسوس وديل؛ ليأتي اليوم وتطلق الشركة بطاقات Xe المخصصة للحواسيب المكتبية مكملة حلقة تغطيتها لشقي أجهزة الحاسوب. مع العلم أنها لا تباع حاليًا للمستهلك بشكل منفصل وكما وضحنا أطلقتها الشركة للمصنعين والأعمال الصغيرة والمتوسطة.

بطاقة Iris Xe DG1 مبنية على معمارية Tiger Lake وبمواصفات مشابهة لتلك المخصصة للحواسيب المحمولة بيد أنها أقل أداءً منها بشيء بسيط، تملك البطاقة ثلاث منافذ خارجية للشاشة مع دعم HDR و80 وحدة تنفيذة و4 جيجابايت ذاكرة LPDDR4x. Source tech-wd





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